Петербурженка Евгения Чикунова установила в Казани новый мировой рекорд в заплыве брассом на 200 метров

Во время заплыва в Казани в пятницу 18-летняя спортсменка преодолела расстояние в 200 метров брасом за 2 минуты и 17 секунд, побив рекорд брассистки из ЮАР Татьяны Шонмакер, проплывшей это расстояние на Олимпийских играх в Токио в 2020 году за две минуты и 18 секунд.