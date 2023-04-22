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Петербурженка Евгения Чикунова установила в Казани новый мировой рекорд в заплыве брассом на 200 метров

Спорт
Петербурженка Евгения Чикунова установила в Казани новый мировой рекорд в заплыве брассом на 200 метров

Жительница Северной столицы Евгения Чикунова пришла первой и установила новый мировой рекорд в заплыве на 200 метров в Казани. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Во время заплыва в Казани в пятницу 18-летняя спортсменка преодолела расстояние в 200 метров брасом за 2 минуты и 17 секунд, побив рекорд брассистки из ЮАР Татьяны Шонмакер, проплывшей это расстояние на Олимпийских играх в Токио в 2020 году за две минуты и 18 секунд.

Второе место на заплыве в Казане заняла Алина Змушко, преодолевшая дистанцию за две минуты и 26 секунд. Тройку лидеров закрыла еще одна спортсменка из Петербурга Ирина Шваева.
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