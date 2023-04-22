Латвия приняла решение поставить Украине все имеющиеся ракетные комплексы Stinger

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании контактной группы по помощи Украине на немецкой базе «Рамштайн» заявил, что страна прияла решение поставить Киеву имеющиеся латвийские переносные зенитные ракетные комплексы Stinger (ПЗРК). Об этом пишет «RG.ru».