Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Латвия приняла решение поставить Украине все имеющиеся ракетные комплексы Stinger

Политика
Латвия приняла решение поставить Украине все имеющиеся ракетные комплексы Stinger

Министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании контактной группы по помощи Украине на немецкой базе «Рамштайн» заявил, что страна прияла решение поставить Киеву имеющиеся латвийские переносные зенитные ракетные комплексы Stinger (ПЗРК). Об этом пишет «RG.ru».

Также Латвия дальше продолжит осуществлять программу обучения ВСУ. До конца этого года страна подготовит 3000 украинских солдат.

В правительстве Латвии добавили, что военная украинская помощь превысила 300 миллионов евро и достигла 1% ВВП страны.

Ране сообщалось, что сейм Латвии принял закон о запрете празднования Дня Победы на территории страны.
помощь украине Инара Мурниеце латвия ракеты
Военкоры ФАН