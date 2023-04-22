Специалисты рассказали о том, как избавиться от неприятного запаха из носа

Такое явление, как неприятный запах из органов обоняния, нередко возникает при заболеваниях верхних дыхательных путей, приводящих к опуханию слизистой носоглотки и появлению гноя.
Неприятный запах может говорить о сухости слизистой. Также запахи из носа могут возникать из-за ряда болезней желудка, печени, сердечно-сосудистой системы, эндокринной и нервной систем. Если он приобретает выраженный «ацетонный» оттенок, причиной может быть сахарный диабет или сильное физическое переутомление.
Если вы чувствуете запах в носоглотке, нужно обратиться к врачу. В зависимости от результатов, будет поставлен диагноз и назначена терапия. Это лечение, как правило, состоит из комплекса медикаментов и физиотерапии.
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