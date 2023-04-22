Отечественные предприятия представили новейшие образцы экипировки и средств медобеспечения в Москве

Каждый боец должен уметь вовремя оказать первую медицинскую помощь, спасти жизнь товарищу. Здесь представлены новые аптечки, которые в настоящий момент проходят полевые испытания, современные и эффективные гемостатики, средства для перевязки и остановки кровотечения. Многие из них уже поставляют в подразделения. Задача выставки — ознакомить заказчика с продукцией и разработками отечественных предприятий, который не участвуют в выполнении гособоронзаказа. Среди потенциальных клиентов — правоохранители и представители органов военного управления. На одном из стендов — полноценное оснащение операционной в полевых условиях.