Отечественные предприятия представили новейшие образцы экипировки и средств медобеспечения в Москве

В столичном ВДНХ открылась специализированная выставка «Экипировка», где представлены средства первичного медицинского обеспечения, одежда и обувь, системы выживания и жизнеобеспечения и многое другое.
Гости одного из павильонов ВДНХ могут увидеть новые и не имеющие аналогов отечественные разработки: от беспилотной техники, камуфляжа и маскировки и до средств медицинского обеспечения военных и мобилизованных.
«Оказание помощи в условиях боевых действий — это прерогатива, и спасение жизней наших военнослужащих. Поэтому огромное количество специалистов со всей России присутствует здесь. Мы предлагаем системы обучения, которые построены на манекене ZR-80. Это позволяет отрабатывать практические навыки в полевых условиях», — рассказал гендиректор компании «Трансмедтех» Сергей Руднев.
Каждый боец должен уметь вовремя оказать первую медицинскую помощь, спасти жизнь товарищу. Здесь представлены новые аптечки, которые в настоящий момент проходят полевые испытания, современные и эффективные гемостатики, средства для перевязки и остановки кровотечения. Многие из них уже поставляют в подразделения. Задача выставки — ознакомить заказчика с продукцией и разработками отечественных предприятий, который не участвуют в выполнении гособоронзаказа. Среди потенциальных клиентов — правоохранители и представители органов военного управления. На одном из стендов — полноценное оснащение операционной в полевых условиях.
«Здесь представлен операционный стол, на котором могут проводится манипуляции, здесь представлены мобильные портативные пыле-влагозащищенные ультразвуковые сканеры, представлено реанимационное оборудование — это наркозно-дыхательный аппарат мониторинга пациента. И одно из ключевых — это телеметрические устройства, которые позволяют снимать данные пациента, и передавать их удаленно в защищенном удаленном канале для работы в другие медицинские учреждения, которые будут консультировать специалистов во время военно-полевых условий», — отметил представитель компании «Техно медицина» Андрей Шварев.
Тюнинг оружия, шлемы и бронежилеты, прицелы и тепловизоры, сухпайки и, конечно, солидный выбор военной обуви и одежды. Выставка идет в ногу со временем, удовлетворяя актуальные потребности нашей страны.
«Мы сейчас новую уникальную ткань разработали для СВО, под разные погодные условия и разные местности у нас представлены ткани. Это костюмы из нетканого материала, сделанные нашим производством. Сейчас именно костюмы и тенты отправляем в зону спецоперации», — пояснила коммерческий директор ООО "Предприятие нетканых материалов" Ольга.
Помимо выставки для гостей организована насыщенная деловая программа: конференции по вопросам полевого медицинского оснащения и основам начальной военной подготовки. В школах и колледжах России активно проводятся мероприятия патриотической направленности, а скоро введут и уроки НВП, образовательные учреждения нуждаются в обновлении учебно-материальной базы.
«Запрос на то, чтобы мы обновили учебные программы. Минпросвещения с Министерством обороны проводили консультации, достигнута договоренность: начиная с этого года у нас уроки НВП возвращаются. Поэтому выставка своевременна, и я думаю, что те наработки, которые есть у производителей, будут как нельзя кстати», — сказала в ходе выступления на конференции член комитета Госдумы РФ по просвещению Эльвира Аиткулова.
Виталий Корнев прилетел на выставку в Москву из Ямало-Ненецкого автономного округа — он участник специальной военной операции, за выполнение боевой задачи был удостоен медали «За отвагу». В настоящий момент он работает тренером-инструктором по тактике боя и тактической медицине в колледже города Ноябрьск, скоро будет преподавать своим студентам уроки НВП.
«Для детей и студентов это актуально, хорошо, что это появляется, ведь 30 лет этого вообще, можно сказать, не было. У нас студенты вникают в эту тему, тренируются. Хочется, чтобы они занимались и, даже не будучи в армии, были полностью экипированы», — отметил Корнев.
Специализированную выставку «Экипировка» также посетили руководители различных ведомств и профильных учреждений, научных организаций и производственных предприятий. Мероприятие можно посетить до 22 апреля.