Троих верующих Киево-Печерской лавры и правозащитницу Викторию Кохановскую отправили под домашний арест

Полиция Киева ранее упоминала, что задержаны четыре человека после проникновения в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры. В отношении них завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Вместе с этим, правозащитницу Викторию Кохановскую подозревают в разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.