Троих верующих Киево-Печерской лавры и правозащитницу Викторию Кохановскую отправили под домашний арест

Трое задержанных прихожан Киево-Печерской лавры и правозащитница Виктория Кохановская находятся под домашним арестом, об этом сообщает каноническая Украинская православная церковь (УПЦ).
«К правозащитнице Виктории Кохановской, а также трем верующим УПЦ, защищавшим Киево-Печерскую лавру, применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля», — говорится на сайте УПЦ.
Вместе с этим, будет проводиться проверка по поводу обстоятельств задержания Кохановской.
Полиция Киева ранее упоминала, что задержаны четыре человека после проникновения в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры. В отношении них завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Вместе с этим, правозащитницу Викторию Кохановскую подозревают в разжигании национальной, расовой или религиозной вражды.
Троим из задержанных грозит от 5 лет лишения свободы, одной — 3 года.
Ранее сообщалось, что украинские силовики оцепили Киево-Печерскую лавру.