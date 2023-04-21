Соединенные Штаты Америки передали Киеву намного меньше оружия, чем просили ВСУ

США доставили на Украину намного меньше оружия, чем ранее просил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщило американское издание Foreign Policy.
«Вооруженные силы США передали намного меньше, чем просил у Пентагона Валерий Залужный», — сказано в публикации журнала.
Также отмечается, что военная помощь от Вашингтона поступает малыми порциями, а у Белого дома уже заканчиваются средства, выделенные на вооружение Украины.
Ранее NYT сообщала, что бюджет США не позволит долго оказывать Украине военную помощь.