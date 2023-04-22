Ветеран южноафриканского Commandos Макдональд побывал в «ЧВК Вагнер Центре»

Ключевая цель поездки Макдональда в «ЧВК Вагнер Центр» заключается в обмене опытом и налаживании связей. Авторы Telegram-канала сопроводили сообщение снимком, на котором ветеран позирует на фоне здания центра с фирменной толстовкой.