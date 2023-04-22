Ветеран южноафриканского Commandos Макдональд побывал в «ЧВК Вагнер Центре»

Ветеран южноафриканского Commandos Брэтт Макдональд 21 апреля посетил «ЧВК Вагнер Центр». В ходе своего визита он встретится с основателем «вагнеровцев» Евгением Пригожиным, говорится в Telegram-канале центра.
Макдональд является представителем влиятельного новостного портала, работающего на всей территории Африки. Его специализацией является тематика оборонной отрасли.
Ключевая цель поездки Макдональда в «ЧВК Вагнер Центр» заключается в обмене опытом и налаживании связей. Авторы Telegram-канала сопроводили сообщение снимком, на котором ветеран позирует на фоне здания центра с фирменной толстовкой.