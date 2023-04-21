Журналисты выяснили, с какими сложностями столкнулись украинские военные при использовании танков Leopard

Танки Leopard, которые западные страны поставили на Украину, используют разные снаряды, поэтому Киеву сложно будет закупать боеприпасы оптом. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин ранее говорил, что девять западных стран собираются совместно передать Украине 150 танков Leopard немецкого производства.
«Танки Leopard, которые прибывают из восьми разных стран, стреляют разными снарядами, это означает, что украинцы не могут закупать боеприпасы <...> оптом», — сказано в сообщении американского издания.
Ранее Минобороны Португалии сообщило о передаче ВСУ трех танков Leopard.