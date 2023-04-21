Украина перенесла контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки вооружения

Депутат Украины Александра Устинова заявила, что Киев планировал начать наступление в апреле, но отложил на неопределенный срок из-за недостаточного количества вооружения. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Еще в начале апреля украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что контрнаступление может начаться летом 2023 года. Но позже сказал, что начнется уже в скором времени. Американские издания писали о том, что Украина планировала контрнаступление на 30 апреля.
Ранее сообщалось, что в порту греческого города Пирея прошла демонстрация против военной помощи НАТО Киеву.