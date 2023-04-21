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Украина перенесла контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки вооружения

Политика
Украина перенесла контрнаступление на неопределенный срок из-за нехватки вооружения

Депутат Украины Александра Устинова заявила, что Киев планировал начать наступление в апреле, но отложил на неопределенный срок из-за недостаточного количества вооружения. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Еще в начале апреля украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что контрнаступление может начаться летом 2023 года. Но позже сказал, что начнется уже в скором времени. Американские издания писали о том, что Украина планировала контрнаступление на 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в порту греческого города Пирея прошла демонстрация против военной помощи НАТО Киеву.
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