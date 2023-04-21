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В Молдавии заявили о скором окончании выполнения условий Еврокомиссии для вступления в ЕС

Политика
В Молдавии заявили о скором окончании выполнения условий Еврокомиссии для вступления в ЕС

Молдавия находится на финальном этапе выполнения условий Еврокомиссии для переговоров о вступлении страны в Евросоюз, рассказал глава правящей партии ПДС Игорь Гросу в интервью TVR Moldova.

Заявка о вступлении государства в ЕС была подана президентом Майей Санду год назад. В июне Европейский союз одобрил присвоение статуса кандидатов на вступление Украине и Молдавии. Еврокомиссия выдвинула стране девять условий, выполнение которых обязательно для вступления в альянс.

«Мы находимся на финальном этапе выполнения девяти условий Европейской комиссии, перед началом переговоров о вхождении в европейскую семью», — сообщил Гросу.

Политик отметил, что в приоритете властей остаются вопросы реформы в сфере юстиции и борьба с коррупцией. Он отметил, что правительство страны активно работает над этими вопросами.

Ранее глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый отметил, что в последнее время расширились «попытки дестабилизации».
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