В Молдавии заявили о скором окончании выполнения условий Еврокомиссии для вступления в ЕС

Молдавия находится на финальном этапе выполнения условий Еврокомиссии для переговоров о вступлении страны в Евросоюз, рассказал глава правящей партии ПДС Игорь Гросу в интервью TVR Moldova.
Заявка о вступлении государства в ЕС была подана президентом Майей Санду год назад. В июне Европейский союз одобрил присвоение статуса кандидатов на вступление Украине и Молдавии. Еврокомиссия выдвинула стране девять условий, выполнение которых обязательно для вступления в альянс.
«Мы находимся на финальном этапе выполнения девяти условий Европейской комиссии, перед началом переговоров о вхождении в европейскую семью», — сообщил Гросу.
Политик отметил, что в приоритете властей остаются вопросы реформы в сфере юстиции и борьба с коррупцией. Он отметил, что правительство страны активно работает над этими вопросами.
Ранее глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый отметил, что в последнее время расширились «попытки дестабилизации».