В Молдавии заявили о скором окончании выполнения условий Еврокомиссии для вступления в ЕС

Заявка о вступлении государства в ЕС была подана президентом Майей Санду год назад. В июне Европейский союз одобрил присвоение статуса кандидатов на вступление Украине и Молдавии. Еврокомиссия выдвинула стране девять условий, выполнение которых обязательно для вступления в альянс.