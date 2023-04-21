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Вороны могут передать человеку опасное заболевание

Общество
Вороны могут передать человеку опасное заболевание

Врач-инфекционист Светлана Машкова сообщает, что вороны могут навредить человеку, передав опасные заболевания.

Ворона может заразить человека орнитозом. Возбудитель болезни — бактерия Хламидия Пситаче. Эту бактерию выделяют птицы с фекалиями и распространяют на перьях, потому что вороны именно его использует для чистки оперения. Заражение подобной болезнью может быть не только в прямом контакте с заболевшей птицей, но также по воздуху.

Симптомы заражения — повышенная температура, кашель и одышка, так как развивается пневмония со всеми последствиями. Машкова подчеркнула, что болезнь нужно обязательно лечить, сама она не пройдет.

Ранее оториноларинголог рассказал, почему нельзя затягивать с лечением гайморита.
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