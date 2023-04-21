Вороны могут передать человеку опасное заболевание

Ворона может заразить человека орнитозом. Возбудитель болезни — бактерия Хламидия Пситаче. Эту бактерию выделяют птицы с фекалиями и распространяют на перьях, потому что вороны именно его использует для чистки оперения. Заражение подобной болезнью может быть не только в прямом контакте с заболевшей птицей, но также по воздуху.