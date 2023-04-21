В период с 22 по 30 апреля в Подмосковье вводится ограничение на пребывание в лесу

Ограничение на посещение лесов в Московской области вступает в силу в период с 22 по 30 апреля. Запрет связан с повышением пожарной опасности в регионе, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона в пятницу.
Из-за высокого класса пожарной опасности, комитет ввел ограничение на пребывание гостей и жителей региона в лесных зонах Московского фонда. Запретили въезд в леса на автомобилях.
«Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов до конца следующей недели. Доступ в леса будет ограничен», — заявил зампред правительства Московской области Григорий Филимонов.
Он отметил, что уровень пожарной опасности в регионе высокий из-за отсутствия осадков. МЧС региона с начала весны ликвидировало уже 47 возгораний.
Ранее сообщалось, что спасатели рекомендовали рыбакам Подмосковья в этом сезоне больше не рыбачить из-за подтаявшего льда.