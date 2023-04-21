Билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Крым и обратно снова доступны в «Гранд сервис экспрессе»

Частный железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» открыл продажу билетов на поезда, курсирующие из Санкт-Петербурга в сторону Крыма. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.
Речь идет о поездах Севастополь — Санкт-Петербург, Евпатория — Санкт-Петербург, а также о беспересадочных вагонах из Пскова и обратных рейсах.
Приобрести билеты можно на поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь на даты отправления вплоть до 30 июня.
«До конца дня будут открыты продажи на поезда "Таврия" из Санкт-Петербурга до городов Крымского полуострова и обратно, продажа билетов на которые была ограничена 45 сутками», — сказано в сообщении пресс-службы «Гранд сервис экспресс».
Ранее глава крымского парламента заявил о желании республики развивать туризм на Арабатской стрелке.