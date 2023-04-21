«Мы должны упираться»: Пригожин призвал быть готовыми к возможному контрнаступлению украинских войск

Журналисты перечислили основные моменты встречи контактной группы по Украине. Было установлено, что для ВСУ главным приоритетом являются наземные системы ПВО. В общей сложности в Германии обучаются порядка 25 тысяч украинских солдат, из них восемь тысяч завершили подготовку. При этом страны намерены и дальше проводить тренинги для танкистов и операторов ПВО.