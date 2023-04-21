«Мы должны упираться»: Пригожин призвал быть готовыми к возможному контрнаступлению украинских войск

Представители Контактной группы по оказанию военной помощи Украине провели встречу на Рамштайне в Германии. Редакция издания LIVE24 попросила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прокомментировать итоги данного мероприятия.
Журналисты перечислили основные моменты встречи контактной группы по Украине. Было установлено, что для ВСУ главным приоритетом являются наземные системы ПВО. В общей сложности в Германии обучаются порядка 25 тысяч украинских солдат, из них восемь тысяч завершили подготовку. При этом страны намерены и дальше проводить тренинги для танкистов и операторов ПВО.
Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, Пригожин признал, что они имеют ключевое значение для Украины. Они нужны ВСУ для защиты стратегических объектов. Эффективность данных ударов еще необходимо оценить, приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
«Союзники проводят тренинги и будут проводить, а значит, что, как заявила Германия, 25 тысяч украинских военных проводят прямо сейчас. Это говорит о том, что у них есть 25 тысяч мест. Значит, это может быть просто поток, и они, скорее всего, легко смогут мультиплицировать в три-четыре раза», — добавил Пригожин.
Предприниматель подчеркнул, что готовность США, Евросоюза и НАТО поддерживать Украину «ничего хорошего не несет». Он признал, что «шутки закончились». По мнению Пригожина, сегодня необходимо «якориться» так, чтобы «можно было выдрать только с когтями».
Основатель ЧВК «Вагнер» также ответил на вопрос журналистов, когда начнется наступление ВСУ. Бизнесмен отметил, что, разумеется, «они сами примут решение» и в известность об этом не поставят.
«Но факт, что наступать они будут. Поэтому мы должны быть готовы десятикратно, чтобы не повторилось так, как было в 1941-м году, когда жевали сопли и докладывали Сталину о том, что все в порядке, с Германией договор. Никакого договора нет и не будет. Они придут и будут пытаться нас порвать, а мы должны упираться», — заявил Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что смог бы кардинально изменить ход СВО и отбросить украинские войска от Донецка на 100 км. Для этого необходимо увеличить численность бойцов ЧВК «Вагнер».