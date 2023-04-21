Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова воевал в ЧВК «Вагнер»

Сын пресс-секретаря правительства РФ Дмитрия Пескова 33-летний Николай Песков воевал в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, Песков-младший служил рядовым артиллеристом.
«Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек — Дмитрий Сергеевич Песков, в свое время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришел и сказал — "забери его простым артиллеристом" <...> отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в говне на "Урагане"», — рассказал Евгений Пригожин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасным совместное появление Владимира Путина и Сергей Шойгу в зоне СВО.