Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие закона о знании Конституции Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие закона об обязательном экзамене на знание Конституции Украины для получения гражданства страны. Претенденты на него должны обладать искусственным интеллектом, заявила дипломат.
В качестве подтверждения своих слов Захарова напомнила, «сколько раз и как меняли» на Украине основной закон государства. При этом, по ироничному замечанию официального представителя российского дипломатического ведомства, «неплохо было бы», чтобы процедура принятия такого экзамена транслировалась онлайн.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий требования при получении гражданства. Теперь для того, чтобы стать украинцем, нужно сдать экзамен на знание государственного языка, а также истории и Конституции страны.