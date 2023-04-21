Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие закона о знании Конституции Украины

В качестве подтверждения своих слов Захарова напомнила, «сколько раз и как меняли» на Украине основной закон государства. При этом, по ироничному замечанию официального представителя российского дипломатического ведомства, «неплохо было бы», чтобы процедура принятия такого экзамена транслировалась онлайн.