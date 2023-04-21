Российская модель Ирина Шейк поделилась своим отношением к воспитанию дочери

Супер модель Ирина Шейк рассказала о своем отношении к детям. Сейчас она занимается воспитанием шестилетней дочери Леи от американского актера Брэдли Купера.
Ирина призналась, что с раннего детства взращивала в девочке любовь и доброту к окружающим. Модель уверена, что именно в этом заключается исходящая изнутри настоящая красота.
Лея продолжает общение с отцом, несмотря на слухи по поводу его романа с певицей Леди Гагой. В конце года в сети появились обсуждения, возможно ли воссоединение модели и актера.
Ранее Ирина Шейк была замечена вместе с актером Леонардо Ди Каприо на музыкальном фестивале.