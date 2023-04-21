Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина может преуспеть в контрнаступлении при подходящем моменте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt после заседания контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» заявил, что Украина может преуспеть в контрнаступлении, если выберет подходящий момент. Об этом пишет РИА Новости.
«Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно», — прокомментировал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что Киев может добиться успеха на линии фронта. Одной из причин он назвал «невероятную» поддержку со стороны западных стран.
«Мы поставили больше артиллерийского вооружения, больше средств ПВО, БМП, танков. И Германия была ведущей страной в этой поддержке», — упомянул Йенс Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Венгрия приобретет минимум шесть норвежских ракет NASAMS в августе 2023 года.