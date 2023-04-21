Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина может преуспеть в контрнаступлении при подходящем моменте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt после заседания контактной группы по Украине на авиабазе «Рамштайн» заявил, что Украина может преуспеть в контрнаступлении, если выберет подходящий момент. Об этом пишет РИА Новости.