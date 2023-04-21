Сотрудники СБУ требуют денег с украинцев, уезжающих из страны

Силовики требуют оплату от одной тысячи долларов и выше с жителей прифронтовых районов, пытающихся уехать в Польшу, Германию и другие страны. Чем дороже выглядит автомобиль, выезжающий заграницу, тем больше денег требуют сотрудники СБУ.