Сотрудники СБУ требуют денег с украинцев, уезжающих из страны

Сотрудники службы безопасности Украины пытается заработать на гражданах, желающих уехать из прифронтовых районов. Они останавливают машины, выезжающие из страны, и требуют плату, сообщает РИА Новости.
Военный эксперт Виталий Киселев рассказал агентству, что служащие СБУ стоят заградотрядом в Константиновке, Краматорске, Славянске и Авдеевке, и продолжают «спекулировать на жизни простых украинцев».
Силовики требуют оплату от одной тысячи долларов и выше с жителей прифронтовых районов, пытающихся уехать в Польшу, Германию и другие страны. Чем дороже выглядит автомобиль, выезжающий заграницу, тем больше денег требуют сотрудники СБУ.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала проводника поезда, который прятал призывников в вентиляционной шахте и помогал покинуть территорию страны.