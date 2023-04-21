В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели два взрыва

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирена звучит на территории соседней Днепропетровской области. В ряде СМИ появились сообщения о том, что там также прозвучали взрывы.