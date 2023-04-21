В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в городе Запорожье, расположенном на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщают украинские СМИ, в том числе официальный ресурс для оповещения населения.
Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирена звучит на территории соседней Днепропетровской области. В ряде СМИ появились сообщения о том, что там также прозвучали взрывы.
Ранее украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Днепре. По предварительным данным, в столице Днепропетровской области сработали системы противовоздушной обороны. До этого местные издания уже информировали о нескольких аналогичных инцидентах.