Космонавт Федор Юрчихин был против съемок фильма «Вызов»

После премьеры фильма «Вызов», об актрисе Юлии Пересильд негативно высказались космонавты. Среди них оказались Елена Серова и Федор Юрчихин.
Актриса ответила на комментарии в личном блоге. Она обратилась лично к Федору Николаевичу Юрчихину и попросила перестать ее травить. Девушка утверждает, что все обвинения в том, что ее участие в проекте было тлишь ради высочайшей награды страны — это ложь.
Космонавт возразил, что не высказывался против участников данного проекта. Федор рассказал, что ради этого проекта съемочная группа не должна была нарушать график полетов, ломать программу научных экспериментов, отвлекать профессиональных космонавтов от тяжелой работы на орбите.
Ранее космонавты резко отреагировали на идею наградить Юлию Пересильд звездой «Героя России».