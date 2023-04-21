Космонавт Федор Юрчихин был против съемок фильма «Вызов»

Актриса ответила на комментарии в личном блоге. Она обратилась лично к Федору Николаевичу Юрчихину и попросила перестать ее травить. Девушка утверждает, что все обвинения в том, что ее участие в проекте было тлишь ради высочайшей награды страны — это ложь.