Венгрия приобретет минимум шесть норвежских ракет NASAMS в августе 2023 года

Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Венгрия получит минимум шесть норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS, которых планирует официально получить в августе 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.
«С системой NASAMS мы будем эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны Венгрии и обеспечивать безопасность венгерского народа», — прокомментировал Салаи-Бобровницки.
Зенитные ракетные комплексы NASAMS направят в 205-й венгерский полк в Дьере.
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан удивился заявлению генсека НАТО Столтенберга о членстве Украины в Альянсе.