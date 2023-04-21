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Венгрия приобретет минимум шесть норвежских ракет NASAMS в августе 2023 года

Армия
Венгрия приобретет минимум шесть норвежских ракет NASAMS в августе 2023 года

Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Венгрия получит минимум шесть норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS, которых планирует официально получить в августе 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

«С системой NASAMS мы будем эффективно выполнять задачи противовоздушной обороны Венгрии и обеспечивать безопасность венгерского народа», — прокомментировал Салаи-Бобровницки.

Зенитные ракетные комплексы NASAMS направят в 205-й венгерский полк в Дьере.

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан удивился заявлению генсека НАТО Столтенберга о членстве Украины в Альянсе.
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