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Поврежденные квартиры в Белгороде после нештатного схода авиационного боеприпаса обещают восстановить в июле

Происшествия
Поврежденные квартиры в Белгороде после нештатного схода авиационного боеприпаса обещают восстановить в июле

Пять квартир в доме на улице Шаландина в Белгороде, которые были повреждены в результате схода авиационного боеприпаса СУ-34, планируют отремонтировать в июле. Об этом сообщил заместитель городского главы Василий Голиков после встречи с жильцами домов.

«По предварительным расчетам, работы по этим пяти квартирам, общестроительные и отделочные, должны быть завершены в июле 2023 года. Более точная дата будет определена, когда будет разработана более точная проектно-сметная документация», — сказал Голиков.

Ранее сообщалось, что специалисты ведут восстановительные работы на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина в Белгороде.
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