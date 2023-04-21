Поврежденные квартиры в Белгороде после нештатного схода авиационного боеприпаса обещают восстановить в июле

Пять квартир в доме на улице Шаландина в Белгороде, которые были повреждены в результате схода авиационного боеприпаса СУ-34, планируют отремонтировать в июле. Об этом сообщил заместитель городского главы Василий Голиков после встречи с жильцами домов.
«По предварительным расчетам, работы по этим пяти квартирам, общестроительные и отделочные, должны быть завершены в июле 2023 года. Более точная дата будет определена, когда будет разработана более точная проектно-сметная документация», — сказал Голиков.
Ранее сообщалось, что специалисты ведут восстановительные работы на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина в Белгороде.