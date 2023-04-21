Поврежденные квартиры в Белгороде после нештатного схода авиационного боеприпаса обещают восстановить в июле

Пять квартир в доме на улице Шаландина в Белгороде, которые были повреждены в результате схода авиационного боеприпаса СУ-34, планируют отремонтировать в июле. Об этом сообщил заместитель городского главы Василий Голиков после встречи с жильцами домов.