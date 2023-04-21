Бывший президент Перу Алехандро Толедо, обвиняемый в коррупции, сдался властям США

Экс-лидер Перу Алехандро Толедо сдался властям США в пятницу, на следующий день после того, как его попытка заблокировать экстрадицию в Перу по обвинению в коррупции была отклонена, сообщает Reuters.
Толедо возглавлял страну в период с 2001 по 2006 год. Он разыскивается по обвинению в получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на помощь в получении контрактов на общественные работы. Предполагается, что компания передала бывшему лидеру страны более 25 миллионов долларов. Прокуратура требует наказания для Толедо в виде 20 лет лишения свободы.
Экс-президент Перу отрицает причастность в инкриминируемых ему преступлениях. В США ему не было предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на мошенничество бывший менеджер российского банка Леонид Лавров экстрадирован из Перу в РФ.