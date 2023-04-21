Бывший президент Перу Алехандро Толедо, обвиняемый в коррупции, сдался властям США

Толедо возглавлял страну в период с 2001 по 2006 год. Он разыскивается по обвинению в получении взятки от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на помощь в получении контрактов на общественные работы. Предполагается, что компания передала бывшему лидеру страны более 25 миллионов долларов. Прокуратура требует наказания для Толедо в виде 20 лет лишения свободы.