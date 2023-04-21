Блогерам заблокируют Telegram-каналы из-за незаконной рекламы казино

Певцу Егору Криду и еще нескольким популярным блогерам грозит блокировка аккаунтов в Telegram. Роскомнадзор внес их в реестр запрещенных в России.
К этому привело размещение незаконной рекламы онлайн-казино в социальных сетях блогеров. Инициировано обращение в Роскомнадзор было главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.
Под угрозу блокировки попал не только аккаунты Егора Крида, но и страницы Гусейна Гасанова, Андрея Бурим, Николая Лебедева, Юрия Хованского и других.
Ранее москвичка отправила почти два миллиона рублей мошенникам, думая что оплатила рекламу у известных блогеров. 19 апреля девушка перевела на указанные счета 1,8 миллиона рублей. После этого блогеры должны были прислать рекламные ролики, но девушка их так и не дождалась.