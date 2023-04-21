Блогерам заблокируют Telegram-каналы из-за незаконной рекламы казино

Ранее москвичка отправила почти два миллиона рублей мошенникам, думая что оплатила рекламу у известных блогеров. 19 апреля девушка перевела на указанные счета 1,8 миллиона рублей. После этого блогеры должны были прислать рекламные ролики, но девушка их так и не дождалась.