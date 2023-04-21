Минюст РФ внес журналиста Христо Грозева в список иноагентов

Также решением Министерства юстиции России иноагентами объявлены две организации. По данным ведомства, Грозев распространял недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также участвовал в создании материалов иноагентов и иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.