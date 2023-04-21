Минюст РФ внес журналиста Христо Грозева в список иноагентов

Список лиц, признанных иноагентами в России, пополнился несколькими фамилиями. Минюст РФ включил в указанный реестр журналиста Христо Грозева*, а также активистку Наталью Севец-Ермолину* и политика Эльвиру Вихареву*, говорится на сайте ведомства.
Также решением Министерства юстиции России иноагентами объявлены две организации. По данным ведомства, Грозев распространял недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также участвовал в создании материалов иноагентов и иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ, в том числе запрещает недружественным странам и иноагентам быть заказчиками целевого обучения.
* Признан иноагентом в Российской Федерации.