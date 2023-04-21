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Минюст РФ внес журналиста Христо Грозева в список иноагентов

Общество
Минюст РФ внес журналиста Христо Грозева в список иноагентов

Список лиц, признанных иноагентами в России, пополнился несколькими фамилиями. Минюст РФ включил в указанный реестр журналиста Христо Грозева*, а также активистку Наталью Севец-Ермолину* и политика Эльвиру Вихареву*, говорится на сайте ведомства.

Также решением Министерства юстиции России иноагентами объявлены две организации. По данным ведомства, Грозев распространял недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также участвовал в создании материалов иноагентов и иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ, в том числе запрещает недружественным странам и иноагентам быть заказчиками целевого обучения.

* Признан иноагентом в Российской Федерации.
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