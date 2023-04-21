«Людк, а Людк!»: ФАН вспоминает интересные факты из жизни актрисы Нины Дорошиной

Ровно пять лет назад весь интернет всколыхнула печальная новость: не стало гениальной актрисы Нины Дорошиной. О том, чем жила звезда, и о ярких эпизодах в ее биографии рассказывает ФАН.
Нина Дорошина ушла из жизни 21 апреля 2018 года. Несмотря на последние одинокие годы и болезнь, жизнь актрисы была яркой и насыщенной. В ней было все: и любовь, и творчество, и редкое умение оставаться счастливой в самых непростых ситуациях.
Сцена, сцена и еще раз сцена — главное в жизни и в судьбе
Поскольку у актрисы не было детей, пожалуй, можно с уверенностью заявить, что всю себя она посвятила искусству. В последние годы жизни актриса особенно отмечала это, говоря, что театр является для нее «всем». До последнего она оставалась позитивной, верила, что вновь вернется на родную сцену, но болезнь не позволила этого сделать.
Театр спасал артистку во всем. Именно он залечивал душевные раны в тяжелые периоды жизни и времена потерь. Последние десятилетия своего творчества, несмотря на всенародную славу и признание, Дорошина посвятила не кино, а именно театру.
С 1956 года, сразу по выпуску из вуза Дорошина поступила на службу в Театр-студию киноактера, а в 1959 была принята в труппу театра «Современник», где сыграла более 30 ролей. Будучи выпускницей Театрального института имени Бориса Щукина, с 1981 года артистка также преподавала там, передавая молодому поколению свое мастерство.
По воспоминаниям современников Дорошина была мудрой и благодарной. Непростые события в жизни она принимала тяжело, но честно. Не отказывалась от помощи и до последних лет жизни давала интервью. Главным для актрисы, конечно, оставался театр. По ее словам, именно сцене она посвятила последние годы, когда в живых уже не было любимого мужа, и Дорошина жила одна.
Надя Кузякина и «Любовь и голуби» прославили актрису всенародно
Главной кинокартиной в жизни Дорошиной стала, конечно, лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Фильм был снят в 1984 году на «Мосфильме» и прославил актрису всенародно.
Впрочем, к тому времени фильмография Дорошиной была довольно солидной. Да и театральная карьера актрисы не оставалась незамеченной. Самое интересное, что именно благодаря ее театральной роли и родился знаменитый фильм Меньшова. Однажды он посетил одноименный спектакль с участием Дорошиной, где она играла, еще не настолько известную, роль Нади Кузякиной. Режиссер настолько вдохновился творчеством артистки, что решил перенести всю историю на киноэкран. Конечно, вопрос, кто будет исполнять главную женскую роль, даже не поднимался.
Несмотря на то, что главным персонажем в кино был муж Нади, именно роль Кузякиной была разобрана на цитаты и особенно полюбилась, да и запомнилась телезрителям. «Людк, а Людк! Глянь, че делается!» — пожалуй, самая известная из них.
После выхода фильма Дорошина приобрела огромную известность, но, как ни парадоксально, в кино сниматься перестала. По словам актрисы, больше ей не представлялось столь же ярких и достойных предложений.
Интересное амплуа и непростой романтический путь
Ее называют своей в доску, самой известной Надюхой России, а еще есть такое выражение, как «синдром Кузякиной». Дорошина не была писаной красавицей, однако мужчин она буквально сводила с ума. После амплуа «своей в доску», простой и настоящей Нади, актриса завоевала любовь едва ли не всех «хулиганов» СССР.
Сама же Дорошина влюблялась в талантливых, ярких и неординарных. Первой настоящей любовью актрисы стал Олег Ефремов. Обаятельный, взрослый, все время толкующий о театре артист буквально заворожил Дорошину. Их роман был широко известен, но счастливой влюбленная актриса была недолго. Будучи по-настоящему творческим человеком, Ефремов имел множество романов, и когда Дорошина узнала, что он ждет ребенка от другой, простить она этого не смогла.
Актриса отомстила ему, выйдя замуж за Олега Даля, который был давно в нее влюблен. Прожив в браке совсем не долго, супруги развелись. Вторым мужем Дорошиной стал работник закулисья, осветитель Владимир Ишков. Он превозносил театр и сам мечтал о сцене, но не был наделен актерским талантом. Дорошину, блистающую в первых ролях, Ишков боготворил.
Говорят, что самые крепкие браки — построенные на дружбе. Таким был и последний брак Нины Дорошиной. Супруги прожили вместе более 20 лет до самой смерти Ишкова, в согласии и постоянной взаимоподдержке. Детей у пары не было, о чем Дорошина никогда не сожалела.
Уже в XXI веке, задолго после смерти всех любимых мужчин, актриса признавалась, что по-настоящему страстно любила именно Ефремова и даже мельком сожалела о том, что не простила его по молодости.
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