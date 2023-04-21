«Людк, а Людк!»: ФАН вспоминает интересные факты из жизни актрисы Нины Дорошиной

Впрочем, к тому времени фильмография Дорошиной была довольно солидной. Да и театральная карьера актрисы не оставалась незамеченной. Самое интересное, что именно благодаря ее театральной роли и родился знаменитый фильм Меньшова. Однажды он посетил одноименный спектакль с участием Дорошиной, где она играла, еще не настолько известную, роль Нади Кузякиной. Режиссер настолько вдохновился творчеством артистки, что решил перенести всю историю на киноэкран. Конечно, вопрос, кто будет исполнять главную женскую роль, даже не поднимался.