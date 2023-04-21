Российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев планируют сменить спортивное гражданство

Пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев планируют сменить спортивное гражданство. Теперь спортсмены будут выступать не за Россию, а за Францию и Австралию соответственно, пишет РИА Новости.
Информацию о намерении россиян сменить спортивное гражданство подтвердил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. По словам чиновника, многократная чемпионка Европы в плавании на короткой воде Анастасия Кирпичникова давно живет во Франции, а ее бывший коллега по сборной Марк Николаев — в Австралии.
«Претензий к спортсменам у нас нет. Предательством мы это не считаем», — заявил Сальников.
Руководитель Всероссийской федерации плавания отметил, что большой неожиданностью решение спортсменов не стало. В том, что Кирпичникова и Николаев высказали желание выступать за другие страны, ВФП «не видит проблем», резюмировал чиновник.