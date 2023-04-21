Российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев планируют сменить спортивное гражданство

Информацию о намерении россиян сменить спортивное гражданство подтвердил глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. По словам чиновника, многократная чемпионка Европы в плавании на короткой воде Анастасия Кирпичникова давно живет во Франции, а ее бывший коллега по сборной Марк Николаев — в Австралии.