Банги, 21 апреля. Власти ЦАР заявили, что результаты расследования нападения на золотодобывающий рудник Чимболо и убийства девяти граждан КНР подтвердили причастность к инциденту боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СPC).
Теракт произошел 20 марта. Рано утром радикалы атаковали шахту, которая принадлежит китайской компании Gold Coast Group.
Результаты расследования преступления обнародовал министр юстиции республики Арно Джубайе Абазен. Кроме того, чиновник поблагодарил за помощь в сборе улик сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ). По его словам, российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», внесли существенный вклад в процесс поиска ответственных за теракт боевиков.
Ранее центральноафриканская полиция обнаружила доказательства причастности Франции к нападению радикалов на рудник в Чимболо. Один из участников атаки в ходе допроса заявил, что глава группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса получил деньги и инструкции для организации теракта от представителей бывшей метрополии.