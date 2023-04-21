Правоохранительные органы ЦАР завершили расследование убийства девяти шахтеров из КНР

Ранее центральноафриканская полиция обнаружила доказательства причастности Франции к нападению радикалов на рудник в Чимболо. Один из участников атаки в ходе допроса заявил, что глава группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса получил деньги и инструкции для организации теракта от представителей бывшей метрополии.