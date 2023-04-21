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Партия социалистов в Кишиневе развернет большую георгиевскую ленту в честь Дня Победы

Общество
Партия социалистов в Кишиневе развернет большую георгиевскую ленту в честь Дня Победы

Социалисты в столице и в одном из южных городов Молдавии развернут 80-метровую георгиевскую ленту, сообщает руководитель партийной пресс-службы Никита Роменский.

Партия в Молдавии подготовила целый ряд мероприятий к 9 Мая. В их числе «Вальс Победы», «Вахта памяти» и развертывание большой георгиевской ленты. По словам Роменского, это традиционные мероприятия, однако в 2022 году партии запретили проводить их. К текущему празднику Конституционный суд позволил демонстрации, оправдав это историческим контекстом.

Также представитель социалистов сообщил, что событие с георгиевской лентой очень масштабное и зрелищное. Люди, проходя мимо, не могут не подключиться к нему. Все местные и государственные СМИ описывали это событие, как очень яркое и запоминающееся.

Ранее сообщалось, что Марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в Кишиневе в День Победы.
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