Партия социалистов в Кишиневе развернет большую георгиевскую ленту в честь Дня Победы

Социалисты в столице и в одном из южных городов Молдавии развернут 80-метровую георгиевскую ленту, сообщает руководитель партийной пресс-службы Никита Роменский.
Партия в Молдавии подготовила целый ряд мероприятий к 9 Мая. В их числе «Вальс Победы», «Вахта памяти» и развертывание большой георгиевской ленты. По словам Роменского, это традиционные мероприятия, однако в 2022 году партии запретили проводить их. К текущему празднику Конституционный суд позволил демонстрации, оправдав это историческим контекстом.
Также представитель социалистов сообщил, что событие с георгиевской лентой очень масштабное и зрелищное. Люди, проходя мимо, не могут не подключиться к нему. Все местные и государственные СМИ описывали это событие, как очень яркое и запоминающееся.
Ранее сообщалось, что Марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в Кишиневе в День Победы.