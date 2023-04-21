Диетолог Ефимова рассказала, как к началу лета успеть привести тело в тонус

Кроме того, чтобы суметь похудеть, нужно не переедать. В этом помогут мерные ложки, кухонные весы, маленькие тарелочки и ложечки. И не забывайте, что во время еды нельзя отвлекаться на еду, книги, работу. Так люди обычно съедают гораздо больше, чем им требуется.