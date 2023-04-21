Диетолог Ефимова рассказала, как к началу лета успеть привести тело в тонус

Диетолог Анастасия Ефимова рассказала, как успеть до начала летнего сезона похудеть. Об этом сообщает Газета.ru.
Специалист советует ограничить мучные изделия и сахар. Не стоит забывать, что они содержатся во многих сладких напитках. Также продукты с быстрыми углеводами нужно заменить цельнозерновыми культурами, потому что в гречке, буром рисе и булгуре содержатся только медленные углеводы. Они вас насытят в течение дня.
Кроме того, чтобы суметь похудеть, нужно не переедать. В этом помогут мерные ложки, кухонные весы, маленькие тарелочки и ложечки. И не забывайте, что во время еды нельзя отвлекаться на еду, книги, работу. Так люди обычно съедают гораздо больше, чем им требуется.
Ефимова советует включить в свою жизнь больше занятий спортом – минимум 150 минут в неделю. Также немаловажным считается отказ от лифтов и эскалаторов – больше ходите и гуляйте.
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