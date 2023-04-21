Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий требования при получении гражданства

Иностранных граждан обяжут отправлять в органы власти документы, подтверждающие завершение всех необходимых процедур. При этом Киев может предоставить кандидатам двухлетнюю отсрочку для сдачи экзамена на владение языком, но по истечении указанно срока новый паспорт будет аннулирован.