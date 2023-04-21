Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий требования при получении гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого будет усложнена процедура получения гражданства для иностранцев. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Верховной рады.
В частности, документ предусматривает обязательную сдачу экзамена на знание государственного языка. Также желающим оформить украинский паспорт придется пройти тестирование по истории и основам конституции страны.
Иностранных граждан обяжут отправлять в органы власти документы, подтверждающие завершение всех необходимых процедур. При этом Киев может предоставить кандидатам двухлетнюю отсрочку для сдачи экзамена на владение языком, но по истечении указанно срока новый паспорт будет аннулирован.
Меж тем глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении более 60 священнослужителей канонической УПЦ. Основанием для судебных разбирательств послужили материалы, собранные силовиками.