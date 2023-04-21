Хозяина слепого шпица оштрафовали в Петербурге за выгул собаки без поводка и намордника

В Петербурге хозяину слепого шпица назначили штраф за выгул животного без намордника и поводка. Собачку по кличке Катька посчитали «потенциально опасной собакой». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным канала, владелец шпица Дмитрий вышел на прогулку с Катькой на руках, питомица живет у Димы несколько лет и уже продолжительное время совсем не видит. На бульваре хозяин отпустил животное на землю, в этот момент к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что собака гуляет не по правилам, и составили протокол.
Дмитрий считает несправедливым решение об административном правонарушении, согласно правилам на сайте администрации города, в намордниках и на поводке должны гулять собаки ростом выше 40 сантиметров. А его Катька едва такого размера в длину.
Теперь мужчине приходится выгуливать животное в наморднике и поводке, что крайне неудобно, потому как слепая собачка еще хуже ориентируется на местности.
Хозяин намерен обжаловать штраф. За неправильный выгул Дмитрий должен заплатить от 1000 до 5000 рублей.
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