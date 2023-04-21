Хозяина слепого шпица оштрафовали в Петербурге за выгул собаки без поводка и намордника

По данным канала, владелец шпица Дмитрий вышел на прогулку с Катькой на руках, питомица живет у Димы несколько лет и уже продолжительное время совсем не видит. На бульваре хозяин отпустил животное на землю, в этот момент к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что собака гуляет не по правилам, и составили протокол.