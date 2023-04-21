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Бензовоз взорвался и загорелся на мосту Голд Стар в штате Коннектикут

Происшествия
Бензовоз взорвался и загорелся на мосту Голд Стар в штате Коннектикут

Бензовоз с топливом взорвался и загорелся на мосту Голд Стар в штате Коннектикут, США. В результате инцидента со спецтранспортом пламя охватило крупнейшую переправу в регионе и перекинулось на строения под мостом, пишет RT.

По данным местных СМИ, один человек погиб, еще несколько пострадали. Точное количество пострадавших в результате ЧП на мосту в Гротоне уточняется. Движение автомобильного транспорта по мосту остановлено в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в мексиканском миграционном центре на границе с США. Жертвами ЧП стали по меньшей мере 35 человек.
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