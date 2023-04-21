Политолог Бекман: Финляндия вступила в НАТО под давлением пропаганды

Вопрос о вступлении Финляндии в НАТО ускоренным темпом решался под давлением политиков и пропаганды. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил финский политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.
Эксперт указал, что финскому народу не предоставили референдума из-за того, что большинство выступило бы против этого решения. По его словам, в Финляндии понимают, что от России угрозы не идет.
Бекман указал, что власти Финляндии приняли решение на основе соцопросов, которые якобы показали готовность финнов к такому шагу. Политолог отметил, что инициаторы торопились успеть вступить в НАТО при действовавшем старом составе парламента, поскольку новый мог не поддержать решение. При этом все дебаты по НАТО были запрещены.
Самому вступлению предшествовал поток антироссийской пропаганды, подчеркнул политолог. Бекман заявил, что он фактически закончился, как только решение было принято.
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