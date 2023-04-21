Политолог Бекман: Финляндия вступила в НАТО под давлением пропаганды

Бекман указал, что власти Финляндии приняли решение на основе соцопросов, которые якобы показали готовность финнов к такому шагу. Политолог отметил, что инициаторы торопились успеть вступить в НАТО при действовавшем старом составе парламента, поскольку новый мог не поддержать решение. При этом все дебаты по НАТО были запрещены.