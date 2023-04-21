Эрдоган пообещал населению Турции бесплатный газ в преддверии выборов

Нововведение начнет действовать с начала мая, за две недели до голосования на президентских и парламентских выборах. Месторождения Сакарья и Кайкума-1 содержат в себе суммарно 710 млрд кубометров газа. В перспективе добыча будет выведена на уровень 40 миллионов кубометров ежесуточно, что позволит обеспечивать примерно 30% от объема потребления в Турции.