Эрдоган пообещал населению Турции бесплатный газ в преддверии выборов

Подарок актуален при потреблении не выше определенного уровня и лишь в течение года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить домохозяйства бесплатным природным газом в преддверии майских выборов. Заявление сделано после добычи первой партии голубого топлива из недавно обнаруженного месторождения в Черном море.
«Мы будем предоставлять бесплатный природный газ для бытового потребления в объеме до 25 кубометров ежемесячно в течение одного года», — сказал Эрдоган.
Нововведение начнет действовать с начала мая, за две недели до голосования на президентских и парламентских выборах. Месторождения Сакарья и Кайкума-1 содержат в себе суммарно 710 млрд кубометров газа. В перспективе добыча будет выведена на уровень 40 миллионов кубометров ежесуточно, что позволит обеспечивать примерно 30% от объема потребления в Турции.
Опросы общественного мнения показывают, что Эрдоган имеет низкие шансы не переизбраться на новый срок, так как его оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу пользуется большей популярностью.
В связи с этим действующий президент предпринимает быстрые популистские шаги, в число которых входит запланированное в конце апреля открытие первого в стране атомного реактора, возведенного специалистами из «Росатома».