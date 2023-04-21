Защищающие Киево-Печерскую лавру прихожане декламируют отрывки из Евангелия от Матфея у входа в храм

Прихожане, собравшиеся на защиту Киево-Печерской лавры, декламируют отрывки из Евангелия от Матфея у входа в один из храмов обители. Киевляне произносят слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа о «соли земли», пишет РИА Новости.