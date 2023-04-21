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Защищающие Киево-Печерскую лавру прихожане декламируют отрывки из Евангелия от Матфея у входа в храм

Общество
Защищающие Киево-Печерскую лавру прихожане декламируют отрывки из Евангелия от Матфея у входа в храм

Прихожане, собравшиеся на защиту Киево-Печерской лавры, декламируют отрывки из Евангелия от Матфея у входа в один из храмов обители. Киевляне произносят слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа о «соли земли», пишет РИА Новости.

Эта цитата считается одним из самых известных образов христиан и христианства. Отмечается, что защитники Киево-Печерской лавры декламируют указанный отрывок из пятой главы Евангелия от Матфея на украинском языке.

Ранее сообщалось, что священникам Киево-Печерской лавры пришлось причастить прихожан через забор одного из храмов. Сотрудники полиции не пустили соотечественников внутрь религиозного сооружения.
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