Защищающие Киево-Печерскую лавру прихожане декламируют отрывки из Евангелия от Матфея у входа в храм

Прихожане, собравшиеся на защиту Киево-Печерской лавры, декламируют отрывки из Евангелия от Матфея у входа в один из храмов обители. Киевляне произносят слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа о «соли земли», пишет РИА Новости.
Эта цитата считается одним из самых известных образов христиан и христианства. Отмечается, что защитники Киево-Печерской лавры декламируют указанный отрывок из пятой главы Евангелия от Матфея на украинском языке.
Ранее сообщалось, что священникам Киево-Печерской лавры пришлось причастить прихожан через забор одного из храмов. Сотрудники полиции не пустили соотечественников внутрь религиозного сооружения.