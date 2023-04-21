Сбербанк потребовал взыскать с Deutsche Bank 7.2 миллиона евро

Арбитражный суд Москвы рассмотрит требование Сбербанка о взыскании с немецкого Deutsche Bank 7.2 миллиона евро. Об этос сообщили в отделении суда.
Исковое заявление было подано 17 апреля, а предварительные слушания состоятся 30 мая. Основания для подачи заявления на данный момент не сообщаются.
Сообщается, что суд также попросил Сбербанк оказать содействие в извещении Deutsche Bank Aktiengesellschaft о дате, времени и месте проведения слушаний. Основанием для этого послужило то, что ответчик является иностранной компанией.
Ранее стало известно, что Сбербанк выплатит в 2022 году рекордную сумму дивидендов. Общая их сумма составит 565 миллиардов рублей.