Грузия и Италия договорились о совместной работе на высоком уровне в сфере безопасности и обороны

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заключили соглашение о диалоге между странами в области безопасности и обороны.
О подписании декларации об учреждении диалога высокого уровня между Грузией и Итальянской Республикой сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Грузии. Документ предполагает проведение двусторонних встреч под председательством обоих государств.
Вопросы диалога будут охватывать не только безопасность, но и культурное, торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере образования. Итогом работы министров и представителей отраслевых ведомств будет общее коммюнике, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о масштабном турне главы британского МИД Джеймса Клеверли по странам постсоветского пространства.