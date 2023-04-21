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Грузия и Италия договорились о совместной работе на высоком уровне в сфере безопасности и обороны

Политика
Грузия и Италия договорились о совместной работе на высоком уровне в сфере безопасности и обороны

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заключили соглашение о диалоге между странами в области безопасности и обороны.

О подписании декларации об учреждении диалога высокого уровня между Грузией и Итальянской Республикой сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Грузии. Документ предполагает проведение двусторонних встреч под председательством обоих государств.

Вопросы диалога будут охватывать не только безопасность, но и культурное, торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере образования. Итогом работы министров и представителей отраслевых ведомств будет общее коммюнике, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о масштабном турне главы британского МИД Джеймса Клеверли по странам постсоветского пространства.
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