Сотрудники украинских спецслужб берут деньги с сограждан, пытающихся уехать из прифронтовых районов

Сотрудники Службы безопасности Украины отбирают деньги у сограждан, пытающихся уехать из прифронтовых районов. Информацией с РИА Новости поделился военный эксперт Виталий Киселев.
Собеседник агентства сослался на источники из числа жителей и украинских военных. Он сообщил, что сотрудники СБУ стоят в качестве заградительного отряда в населенных пунктах Краматорск, Константиновка, Славянск и Авдеевка.
Киселев указал, что с тех, кто выезжает на машинах на территорию Украины или другую страну требуют от тысячи долларов и выше. По его словам, чем автомобиль выглядит дороже, тем выше «ставки» на блокпостах. Тем, кто не может платить, либо угрожают, либо простреливают колесо.
Ранее жители Бахмута (Артемовска) рассказали ФАН о том, как ВСУ прикрывались гражданскими от российских бойцов и занимались мародерством в брошенных домах.