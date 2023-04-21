Сотрудники украинских спецслужб берут деньги с сограждан, пытающихся уехать из прифронтовых районов

Киселев указал, что с тех, кто выезжает на машинах на территорию Украины или другую страну требуют от тысячи долларов и выше. По его словам, чем автомобиль выглядит дороже, тем выше «ставки» на блокпостах. Тем, кто не может платить, либо угрожают, либо простреливают колесо.