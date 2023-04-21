Режиссер Алексей Учитель предложил изменить концепцию кинопроката в России

Поэтому режиссер предложил идею ввести университетский прокат. Она заключается в том, что режиссер находится в прямом контакте со зрителями, и это собирает полные залы. Его позицию также поддержал глава отборочной комиссии Московского международного фестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев. Он тоже подчеркнул необходимость модернизировать систему кинопоказов и добавил вариант показов в тематических клубах.