Режиссер Алексей Учитель предложил изменить концепцию кинопроката в России

Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что в российском кинематографе необходимо сменить концепцию кинопроката, информирует ТАСС.
Учитель объяснил свое желание тем, что большинство кинокартин молодых режиссеров не видит основная масса зрителей. В пример он привел фильм «Ниша», который на международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске получил множество призов. Драму компании киноиндустрии не берут в прокат.
Поэтому режиссер предложил идею ввести университетский прокат. Она заключается в том, что режиссер находится в прямом контакте со зрителями, и это собирает полные залы. Его позицию также поддержал глава отборочной комиссии Московского международного фестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев. Он тоже подчеркнул необходимость модернизировать систему кинопоказов и добавил вариант показов в тематических клубах.
Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня города Перми пройдет первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации.