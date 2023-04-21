Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Режиссер Алексей Учитель предложил изменить концепцию кинопроката в России

Общество
Режиссер Алексей Учитель предложил изменить концепцию кинопроката в России

Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что в российском кинематографе необходимо сменить концепцию кинопроката, информирует ТАСС.

Учитель объяснил свое желание тем, что большинство кинокартин молодых режиссеров не видит основная масса зрителей. В пример он привел фильм «Ниша», который на международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске получил множество призов. Драму компании киноиндустрии не берут в прокат.

Поэтому режиссер предложил идею ввести университетский прокат. Она заключается в том, что режиссер находится в прямом контакте со зрителями, и это собирает полные залы. Его позицию также поддержал глава отборочной комиссии Московского международного фестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев. Он тоже подчеркнул необходимость модернизировать систему кинопоказов и добавил вариант показов в тематических клубах.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня города Перми пройдет первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации.
алексей учитель киноиндустрия фильм прокаты
Военкоры ФАН