В Соколином центре Дагестана орнитологи выхаживают и выпускают на волю краснокнижных птиц

В 2022 году на территории дагестанского природного заповедника открылся Соколиный центр, где попавших в беду пернатых спасают от гибели. Сейчас в учреждении проживают около 30 крылатых обитателей, которые получили травмы и не выжили бы без помощи орнитологов. Некоторые птицы пострадали так сильно, что уже не смогут вернуться в естественную среду обитания.
Одним из таких обитателей является одноглазый орел Циклоп. Его ранили пастушьи собаки, но птицу нашел и подобрал местный фермер.
«Видимо, суслики уже были в спячке, кормов не хватало, поэтому некоторые орлы начинают нападать на домашних кур в селах. На него напали пастушьи собаки. Мы его подлечили, но, к сожалению, он уже одним глазом не видит», — пояснил сотрудник центра Хаджаман Исмаилов.
Несмотря на серьезную травму, орел сможет размножаться. Циклопу уже подобрали пару, поэтому вскоре он должен обзавестись потомством.
Чаще всего в центр птиц привозят инспекторы Минприроды, обнаружившие орла или сокола в домашнем хозяйстве. Большинство пернатых пострадали от электричества или грубого обращения нашедших их людей.
«Берут за крылья, за ноги. Это вывихи, переломы. Несмотря на размеры, у них летательный аппарат очень хрупкий. И у нас нет таких хирургов, которые могут восстановить крыло, поэтому такие птицы, к сожалению, остаются у нас», — отметил ученый.
Сотрудники не теряют надежды вернуть в естественную среду обитания большинство пострадавших хищников. Чтобы птицам было легче вернуться в дикую природу, за неделю до выпуска сотрудники минимизируют контакты с ними.
«У нас сейчас есть проект по орлу-могильнику. Мы на них ставим передатчики и смотрим за эмиграцией. Некоторые наши орлы уже в Йемене, Эфиопии, группа наших ученых уже ездила туда, смотрели места, где они зимуют», — рассказал научный сотрудник.
На экскурсию по открытой части центра, где обитают редкие птицы, — гриф, степной орел, орел-могильник, филин, бородач, белоголовый сип — можно прийти бесплатно. Сам Соколиный центр могут посетить лишь ученые и студенты. Ограничения введены для того, чтобы птицы могли спокойно восстанавливаться и не беспокоились из-за нежданных гостей.