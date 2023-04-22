В Соколином центре Дагестана орнитологи выхаживают и выпускают на волю краснокнижных птиц

В 2022 году на территории дагестанского природного заповедника открылся Соколиный центр, где попавших в беду пернатых спасают от гибели. Сейчас в учреждении проживают около 30 крылатых обитателей, которые получили травмы и не выжили бы без помощи орнитологов. Некоторые птицы пострадали так сильно, что уже не смогут вернуться в естественную среду обитания.