Foreign Policy: нехватка вооружений и задержка контрнаступления снижает шансы Киева на прорыв фронта

На Западе выражают беспокойство по поводу того, что Киев не начинает контрнаступление в зоне СВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не может этого сделать без военной помощи партнеров, отметили в СМИ. При этом западные страны отклонили запросы киевской власти на поставку истребителей F-16, артиллерии и ракет дальнего радиуса действия.