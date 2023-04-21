Foreign Policy: нехватка вооружений и задержка контрнаступления снижает шансы Киева на прорыв фронта

Американские военные эксперты обратились к западным странам с просьбой «поумерить ожидания» перед анонсированным контрнаступлением Украины. Нехватка вооружения и задержка начала операции снижают шансы Киева на прорыв фронта, пишет Foreign Policy.
На Западе выражают беспокойство по поводу того, что Киев не начинает контрнаступление в зоне СВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не может этого сделать без военной помощи партнеров, отметили в СМИ. При этом западные страны отклонили запросы киевской власти на поставку истребителей F-16, артиллерии и ракет дальнего радиуса действия.
По словам американиста Малека Дудакова, Украина оказалась в своеобразной ловушке — Киев просит передать дополнительное вооружение, но оно не поставляется, пока ВСУ не продемонстрируют успехи непосредственно на поле боя.
Официальные лица США официально признают, что на поставки Киеву танков Abrams уйдут месяцы, пишет Foreign Policy. При этом прибывающие из восьми разных стран танки Leopard стреляют разными снарядами, что приведет к проблемам с оптовой закупкой Украиной боеприпасов к ним, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Правительство Канады на встрече «Рамштайн» объявило о новых военных поставках Киеву на сумму 28,9 млн долларов США. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд.