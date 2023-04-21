Более 60 священников УПЦ стали фигурантами уголовных дел, возбужденных на основе данных СБУ

Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении 61 клирика Украинской православной церкви. Основанием для разбирательств послужили данные государственной Службы безопасности, сообщил глава ведомства Василий Малюк.
Он отметил, что местные суды уже вынесли приговоры семи священнослужителям. Последние якобы встали на сторону России в текущем конфликте, рассказал руководитель спецслужбы в интервью для издания «Интерфакс-Украина».
«Также по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ», — указал Малюк.
Он добавил, что ранее состоялся обмен двух представителей канонической церкви на пленных военнослужащих. Всего на родину вернулись 56 украинских солдат.
Ранее сотрудники полиции задержали студента духовной семинарии Киева. Причиной послужила прямая трансляция, которую молодой человек вел с территории Киево-Печерской лавры.