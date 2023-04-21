Американский суд выберет меру наказания обвиняемому в утечке документов Пентагона 27 апреля

Слушания в суде по избранию меры наказания для военнослужащего Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейра пройдут 27 апреля. Мужчину обвиняют в утечке секретных документов Пентагона, сообщил окружной суд штата Массачусетс.
Слушания назначены на 13:00 по местному времени. В уведомлении суда не уточняется, будет ли рассматриваться вопрос о переносе судебного заседания в Вашингтон, где обычно рассматриваются подобные дела.
«Слушания по мере пресечения состоятся 27 апреля в 13:00 в комнате номер 1», — говорится в уведомлении.
Обвиняемый в утечке документов Пентагона был задержан 13 апреля. Операцией по его задержанию руководили ФБР.