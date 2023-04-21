Лидер Limp Bizkit опубликовал видео, на котором Зеленский изображен с белым флагом в руках

Вокалист и бессменный лидер американской рэп-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал в запрещенной соцсети ролик, на кадрах которого президент Украины Владимир Зеленский изображен в военной форме и каске несущим белый флаг.
Дерст размести короткое смонтированное видео, которое сопровождалось отрывком из песни Loser (англ. «неудачник»), вышедшей в альбоме Gold Cobra в 2011 году.
«Я неудачник, да, это правда. Такое ощущение, что мне не везет с тех пор, как я встретил тебя», — говорится в треке.
В феврале Limp Bizkit выпустили клип на песню Out Of Style с дипфейк-версиями мировых лидеров. В видео, снятом вокалистом Фредом Дерстом и режиссером Марком Класфельдом, каждый музыкант предстает в образе политика.
Ранее пользователи Twitter из Мексики раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за речь об их стране.