В МАГАТЭ сообщили о сильной обеспокоенности главы агентства Гросси ситуацией на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сильно обеспокоен ситуацией на атомной электростанции в Запорожской области. Об этом говорится в заявлении международной организации.
В настоящее время на объекте энергетической инфраструктуры находятся специалисты агентства, которые регулярно фиксируют обстрелы АЭС. На протяжении последней недели подобные ситуации происходили почти каждый день, указано в сообщении.
«В какой-то момент им было сказано укрыться из-за потенциальной опасности, вызванной продолжающейся военной активностью в регионе», — сообщили представители МАГАТЭ со ссылкой на заявление главы организации.
По словам Гросси, он «глубоко обеспокоен» текущим развитием событий в регионе. В том числе из-за обнаружения повреждений в турбинном зале четвертого энергоблока станции, а также отчетов о существовании серьезных рисков для ядерной безопасности.
На этом фоне руководитель агентства отметил, что продолжит вести переговоры с Москвой и Киевом. Основной темой встреч станет его инициатива о создании защиты вокруг Запорожской АЭС.
Меж тем стало известно, что нидерландские военнослужащие организовали тайное обучение украинских коллег. Бойцам ВСУ рассказывали, как использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.