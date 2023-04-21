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В МАГАТЭ сообщили о сильной обеспокоенности главы агентства Гросси ситуацией на Запорожской АЭС

Политика
В МАГАТЭ сообщили о сильной обеспокоенности главы агентства Гросси ситуацией на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сильно обеспокоен ситуацией на атомной электростанции в Запорожской области. Об этом говорится в заявлении международной организации.

В настоящее время на объекте энергетической инфраструктуры находятся специалисты агентства, которые регулярно фиксируют обстрелы АЭС. На протяжении последней недели подобные ситуации происходили почти каждый день, указано в сообщении.

«В какой-то момент им было сказано укрыться из-за потенциальной опасности, вызванной продолжающейся военной активностью в регионе», — сообщили представители МАГАТЭ со ссылкой на заявление главы организации.

По словам Гросси, он «глубоко обеспокоен» текущим развитием событий в регионе. В том числе из-за обнаружения повреждений в турбинном зале четвертого энергоблока станции, а также отчетов о существовании серьезных рисков для ядерной безопасности.

На этом фоне руководитель агентства отметил, что продолжит вести переговоры с Москвой и Киевом. Основной темой встреч станет его инициатива о создании защиты вокруг Запорожской АЭС.

Меж тем стало известно, что нидерландские военнослужащие организовали тайное обучение украинских коллег. Бойцам ВСУ рассказывали, как использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.
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