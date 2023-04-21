МИД РФ: Россия предлагает создать в рамках ООН механизм по обсуждению ракетной проблематики

Россия выступила с инициативой о создании диалогового механизма по обсуждению ракетной проблематики в рамках ООН. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
Дипломат указал, что необходимо приступить к обсуждению всего спектра ракетной проблематики в рамках ООН. По его словам, с таким предложением можно было бы обратиться к генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу и акцентировать готовность России взять в этом процессе лидирующую роль.
Дипломат заявил, что в качестве стимула такой дискуссии мог бы выступить проект резолюции по ракетам во всех их аспектах. Документ можно было бы вынести на рассмотрение первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Машков указал, что главным посылом дискуссии должно быть то, что в гонке ракетных вооружений нет победителей. Альтернативой гонке вооружения может быть только равноправный диалог, подчеркнул он.
Ранее Китай призвал страны ООН уважать инициативы мирного урегулирования конфликта России и Украины.