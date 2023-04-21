МИД РФ: Россия предлагает создать в рамках ООН механизм по обсуждению ракетной проблематики

Дипломат указал, что необходимо приступить к обсуждению всего спектра ракетной проблематики в рамках ООН. По его словам, с таким предложением можно было бы обратиться к генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу и акцентировать готовность России взять в этом процессе лидирующую роль.