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Правительство РФ поддержало законопроект по расширению внесудебного банкротства на льготников и пенсионеров

Общество
Правительство РФ поддержало законопроект по расширению внесудебного банкротства на льготников и пенсионеров

Правительство России на заседании поддержало законопроект по расширению внесудебного банкротства для граждан, заявил представитель Министерства экономики Илья Торосов. Им смогут воспользоваться пенсионеры и иные получатели ежемесячного пособия.

Предлагалось также допустить до внесудебного банкротства и тех граждан, у кого нет никакого имущества и доходы не достигают ежемесячного прожиточного минимума. Взыскать долговые обязанности в подобных случаях нет возможности. Торосов уточнил, что максимальный размер долга для процедуры предложено повысить до одного миллиона рублей, а минимальный уровень снизить до 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские семьи с низким доходом смогут получить повышенные пособия в 2023 году.
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