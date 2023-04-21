Правительство РФ поддержало законопроект по расширению внесудебного банкротства на льготников и пенсионеров

Предлагалось также допустить до внесудебного банкротства и тех граждан, у кого нет никакого имущества и доходы не достигают ежемесячного прожиточного минимума. Взыскать долговые обязанности в подобных случаях нет возможности. Торосов уточнил, что максимальный размер долга для процедуры предложено повысить до одного миллиона рублей, а минимальный уровень снизить до 25 тысяч рублей.