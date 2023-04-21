Военный аналитик Евсеев счел ловушкой информацию о критическом состоянии украинской ПВО

Евсеев указал, что Украине уже поставили три батареи систем ПВО Patriot включая и другие системы противовоздушной обороны. В связи с этим, даже если закончатся боеприпасы к ракетным комплексам С-300 или «Бук», Киев будет способен нанести урон российской авиации.