Военный аналитик Евсеев счел ловушкой информацию о критическом состоянии украинской ПВО

Информация из утекших секретных документов Пентагона о критическом состоянии украинской ПВО является ловушкой для ВКС России. Об этом заявил военный аналитик Владимир Евсеев.
Эксперт считает, что сообщения о критическом состоянии украинской ПВО из-за нехватки ракет, является дезинформацией. Евсеев Уверен, что таким образом Пентагон рассчитывает усыпить бдительность российского командования, чтобы заманить российскую авиацию в ловушку.
«Вообще, киевский режим занимается сознательной дезинформацией», — заявил эксперт.
Евсеев указал, что Украине уже поставили три батареи систем ПВО Patriot включая и другие системы противовоздушной обороны. В связи с этим, даже если закончатся боеприпасы к ракетным комплексам С-300 или «Бук», Киев будет способен нанести урон российской авиации.
Ранее издание Telegraaf сообщило, что военные из Нидерландов тайно обучали бойцов ВСУ использованию систем ПВО Patriot. Авторы статьи отметили, что информация скрывалась из соображений безопасности.